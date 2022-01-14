Подруга Вознесенской рассказала о большом страхе жены Мягкова
Супружеская пара народных артистов Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская больше всего переживала из-за отсутствия детей. Об этом рассказала подруга семьи заслуженная артистка России Галина Киндинова в беседе с «Вечерней Москвой».
Киндинова отметила, что Вознесенская мечтала о детях, но боялась, что они могут помешать работе на сцене. Также артистку смущал её возраст.
«Мы тоже ребенка поздно родили, и Настя задавала вопрос: “А тебе, Галь, не страшно?”. Хотя она могла родить, когда спрашивала. Сейчас у нас актрисы и в 46, и в 45 лет рожают — и не одного. Ей так и было тогда, но она побоялась. Когда играешь роли, думаешь о том, что дети помешают», — поделилась Киндинова.
В то же время собеседница издания подчеркнула, что пара прожила вместе всю жизнь и очень трепетно относилась друг к другу.
14 января стало известно о смерти народной артистки Анастасии Валентиновны Вознесенской. По информации «Комсомольской правды», жена Андрея Мягкова умерла от последствий коронавируса.
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