Умерла народная артистка России Анастасия Вознесенская
Народная артистка России, вдова актёра Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская умерла в возрасте 78 лет, сообщает пресс-служба МХТ имени Чехова.
«О времени и месте прощания будет сообщено позднее», - добавили в театре.
Анастасия Вознесенская родилась в Москве 27 июля 1943 года. В 1965-м она окончила Школу-студию МХАТ и была принята в труппу театра «Современник», а в 1977-м перешла в Художественный театр.
Вознесенская сыграла множество ролей на театральной сцене, но запомнится зрителям и своими яркими киноролями. Одной из них является директор рынка в фильме Эльдара Рязанова «Гараж», где она снялась со своим мужем Андреем Мягковым, который умер 18 февраля 2021 года в возрасте 82 лет.
Ранее на 75-м году жизни умер российский актёр театра и кино Владимир Городничев, сообщает «Свободная пресса».
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