Умерла народная артистка России Анастасия Вознесенская

«О времени и месте прощания будет сообщено позднее», - добавили в театре.

Анастасия Вознесенская родилась в Москве 27 июля 1943 года. В 1965-м она окончила Школу-студию МХАТ и была принята в труппу театра «Современник», а в 1977-м перешла в Художественный театр.

Вознесенская сыграла множество ролей на театральной сцене, но запомнится зрителям и своими яркими киноролями. Одной из них является директор рынка в фильме Эльдара Рязанова «Гараж», где она снялась со своим мужем Андреем Мягковым, который умер 18 февраля 2021 года в возрасте 82 лет.

Ранее на 75-м году жизни умер российский актёр театра и кино Владимир Городничев, сообщает «Свободная пресса».

