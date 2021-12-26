Подруга Хованского призвала адвокатов проверить изменение меры пресечения блогеру

Девушка блогера Юрия Хованского Мария Нелюбова обратились к его защитникам с призывом проверить достоверность информации о том, готовится судебное заседание об изменении меры пресечения находящемуся в СИЗО мужчине. Об этом сообщается на сайте радиостанции «Говорит Москва».

Блогер Хованский отказался от сделки со следствием

«Нам всем очень хочется в это верить. Но пока адвокаты не убедятся в достоверности размещенной информации, то есть не ознакомятся с материалами в суде, подтвердить ее я не могу. Это может быть банальная ошибка клерка, разместившего информацию на сайте», — цитирует Нелюбову Газета.ru.

Ранее стало известно, что на 29 декабря в 15:00 запланировано заседание Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга по изменению меры пресечения блогеру Юрию Хованскому.

При этом Хованскому, находящемуся в СИЗО по обвинению в оправдании терроризма за песню о теракте в Москве на Дубровке («Норд-Ост»), отказали в удовлетворении жалобы. Прежняя мера пресечения должна была действовать до 8 января 2022 года.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АдвокатыСудыСИЗОБлогер
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры