Подруга Хованского призвала адвокатов проверить изменение меры пресечения блогеру

«Нам всем очень хочется в это верить. Но пока адвокаты не убедятся в достоверности размещенной информации, то есть не ознакомятся с материалами в суде, подтвердить ее я не могу. Это может быть банальная ошибка клерка, разместившего информацию на сайте», — цитирует Нелюбову Газета.ru.

Ранее стало известно, что на 29 декабря в 15:00 запланировано заседание Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга по изменению меры пресечения блогеру Юрию Хованскому.

При этом Хованскому, находящемуся в СИЗО по обвинению в оправдании терроризма за песню о теракте в Москве на Дубровке («Норд-Ост»), отказали в удовлетворении жалобы. Прежняя мера пресечения должна была действовать до 8 января 2022 года.

