Блогер Хованский отказался от сделки со следствием

Блогер Юрий Хованский, которого обвиняют в оправдании терроризма, отказался пойти на сделку со следствием. Об этом рассказала его девушка Мария Нелюбова в эфире радиостанции «Эхо Петербурга».

По ее словам, следователь пришел к Хованскому без предупреждения его адвокатов и попросил дать ложные показания на самого себя. За это блогеру пообещали мягкое наказание.