Блогер Хованский отказался от сделки со следствием

Блогер Юрий Хованский, которого обвиняют в оправдании терроризма, отказался пойти на сделку со следствием. Об этом рассказала его девушка Мария Нелюбова в эфире радиостанции «Эхо Петербурга».

По ее словам, следователь пришел к Хованскому без предупреждения его адвокатов и попросил дать ложные показания на самого себя. За это блогеру пообещали мягкое наказание.

Блогер Хованский пробудет в СИЗО до Нового года

Хованского задержали в июне из-за исполнения им песни про оправдание теракта на Дубровке в Москве в 2002 году. В отношении блогера было возбуждено уголовное дело. Позже Хованский извинился и заявил, что его песня про «Норд-Ост» «отвратительна и не имеет оправдания».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СледователиТерроризмБлогер
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