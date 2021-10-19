Подростки похитили двоих сверстников под Кировом

Как считает следствие, молодых людей 17 и 18 лет из города Яранск похитили сверстники. Сначала пленников держали в подвале, а потом решили перевезти в другой город — Чебоксары. Там подростков заперли в одной из квартир.

Через некоторое время о похищении стало известно, и пленных освободили сотрудники правоохранительных органов.

Подозреваемые задержаны. Ими стали жители Яранска 15 и 18 лет. По месту их жительства проведены обыски. Решается вопрос об избрании в отношении их мер пресечения. Инициировано уголовное дело по статье о похищении группой лиц по предварительному сговору.

