Подростки из Курской области доставлены в РДКБ после обстрела ТЦ
Двое 14-летних подростков, получивших тяжелые минно-взрывные травмы при обстреле торгового центра в Курской области, были эвакуированы в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава в Москве. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.
По данным медиков, пострадавших доставили санитарной авиацией в сопровождении специалистов Московского центра медицины катастроф.
Врачи уточнили, что оба пациента находятся в стабильно тяжелом состоянии и дышат самостоятельно.
Как пояснил руководитель Центра анестезиологии и реаниматологии РДКБ Дмитрий Прометной, необходимая медицинская помощь оказана в полном объеме, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Конституционный суд Румынии не допустил Джеорджеску до президентских выборов
- На Солнце зафиксирована вспышка класса М1.1
- В России более 37 тысяч женщин, планировавших аборт, сохранили беременность
- Останина заявила о внесении в Госдуму законопроекта о запрете эзотерических услуг
- Подростки из Курской области доставлены в РДКБ после обстрела ТЦ
- Рютте: Европа ищет альтернативу отправке войск на Украину после перемирия
- Венгрия подтвердила возобновление поставок нефти через «Дружбу» после атаки
- Путин знал подробности операции в Судже до ее старта
- СМИ: Трамп всерьез настроен сделать Канаду 51-м штатом США
- Поставки нефти в Словакию по «Дружбе» приостановлены из-за техпричин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru