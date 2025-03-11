Подростки из Курской области доставлены в РДКБ после обстрела ТЦ

Двое 14-летних подростков, получивших тяжелые минно-взрывные травмы при обстреле торгового центра в Курской области, были эвакуированы в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава в Москве. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

По данным медиков, пострадавших доставили санитарной авиацией в сопровождении специалистов Московского центра медицины катастроф.

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Врачи уточнили, что оба пациента находятся в стабильно тяжелом состоянии и дышат самостоятельно.

Как пояснил руководитель Центра анестезиологии и реаниматологии РДКБ Дмитрий Прометной, необходимая медицинская помощь оказана в полном объеме, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Курская ОбластьПодростки

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