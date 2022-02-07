Подросткам разрешат регистрироваться на «Госуслугах»
7 февраля 202212:44
Российские дети, достигнув 14-летнего возраста, смогут самостоятельно регистрироваться на портале «Госуслуги», сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
По его словам, правительство РФ подготовило соответствующее постановление.
«А за тех, кто младше, это сделают их мамы и папы, и ребята будут пользоваться сервисами через личную учетную запись», - добавил премьер.
Ранее сообщалось, что в перечень госуслуг в России могут войти похороны.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru