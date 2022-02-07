Подросткам разрешат регистрироваться на «Госуслугах»

Российские дети, достигнув 14-летнего возраста, смогут самостоятельно регистрироваться на портале «Госуслуги», сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, правительство РФ подготовило соответствующее постановление.

«А за тех, кто младше, это сделают их мамы и папы, и ребята будут пользоваться сервисами через личную учетную запись», - добавил премьер.

Ранее сообщалось, что в перечень госуслуг в России могут войти похороны.

