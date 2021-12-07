Подростка задержали в Ярославле по подозрению в изготовлении взрывчатки

Шестнадцатилетнего подростка задержали в Ярославской области за незаконное хранение взрывчатки, он призывал к акциям против власти. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Согласно данным следствия, подозреваемый призывал к насильственным акциям против органов правопорядка и власти в закрытых чатах в Telegram. Следователи возбудили против него уголовное дело о незаконном хранении и изготовлении взрывчатых веществ, а также о незаконном хранении оружия.