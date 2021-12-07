Подростка задержали в Ярославле по подозрению в изготовлении взрывчатки
Шестнадцатилетнего подростка задержали в Ярославской области за незаконное хранение взрывчатки, он призывал к акциям против власти. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
Согласно данным следствия, подозреваемый призывал к насильственным акциям против органов правопорядка и власти в закрытых чатах в Telegram. Следователи возбудили против него уголовное дело о незаконном хранении и изготовлении взрывчатых веществ, а также о незаконном хранении оружия.
Как отмечает ФСБ, у себя дома в поселке Каменки подросток самостоятельно изготовил взрывчатку. У злоумышленника также изъяли боеприпасы и обрез охотничьего ружья.
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