«Подозрительная лавочка»: Россияне переходят на нелегальные сигареты из-за цен
Максим Королев заявил НСН, что россияне курить меньше не стали, несмотря на падение продаж в официальных магазинах в 1,5 раза за год.
Россияне не стали меньше курить, несмотря на официальную статистику продаж, граждане переходят на нелегальную продукцию, которая сегодня стоит дешевле, но сопряжена с рисками, заявил главный редактор отраслевого информационного агентства «Русский табак» Максим Королев в разговоре с НСН.
Розничные продажи сигарет в России в 2023 году составили 1 тыс. штук на душу населения, следует из доклада Минздрава РФ. В 2022 году показатель составлял 1,46 тыс. штук. Таким образом, за год продажи снизились почти в 1,5 раза.
«Дело не в том, что курить стали меньше. Это данные по кассам. Просто уменьшилось прохождение продукции через розницу из-за сложной маркировки. Торговцы этого избегают, поэтому это несколько искусственный показатель. Даже если учесть снижение потребления на 5-7%, скорее всего, есть причины у массовых продавцов, которые отказываются от прогона через кассу. Они продают за наличные или еще как-то. Это отражает поведение именно розничных сетей. По вейпам за 2023 год тоже снижение продаж отмечено, хотя курят все больше», - объяснил он.
По его словам, курильщики сегодня выбирают более дешевые аналоги в интернете. При этом наткнуться можно и на производителя, который просто не платит налоги, и на мошенников, которые делают некачественный товар.
«Отношение к никотину не может измениться из-за цены, но меняется отношение к процессу покупок. Если раньше даже самые законопослушные шли в супермаркет за легальной продукцией, то сегодня граждане принимают решение покупать в интернете или идут в подозрительные лавочки, так как цены растут. То есть покупки идут больше нелегальные, такая продукция намного дешевле стоит. Бренды одни и те же могут быть фактически, а цены отличаются. Это легальная продукция, которая была произведена, например, в Белоруссии, но у нас она будет нелегальной, потому что не были уплачены местные налоги. Качество то же самое. Но надо понимать, что известные марки подделывают многие, производитель может оказаться недобросовестным, для потребителя это всегда лотерея», - заключил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что с начала 2024 года объемы продаж вейпов упали на 31% по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года, передает «Радиоточка НСН».
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