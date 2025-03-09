Подозреваемый в убийстве главы района Алтайского края скончался в больнице

Подозреваемый в убийстве главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко умер в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление Следственного комитета по региону.

В Алтайском крае убит глава администрации Завьяловского района

Как сообщили следователи, Анатолий Фенин скончался.

4 марта днем в селе Завьялово произошло убийство главы администрации Завьяловского района. Неизвестный открыл стрельбу из огнестрельного оружия, когда Николай Онищенко выходил из кафе. Следственными органами было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Вскоре по подозрению в совершении преступления был задержан начальник муниципального предприятия «Объединенная дирекция по строительству лечебно-оздоровительного комплекса Завьяловского района» Фенин. По данным следствия, после нападения он предпринял попытку суицида, в результате чего с момента инцидента находится в медицинском учреждении в тяжёлом состоянии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Алтайский КрайРоссия

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