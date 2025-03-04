В Алтайском крае убит глава администрации Завьяловского района

Главу администрации Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко убили в селе Завьялово, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило управление Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, чиновник был убит из огнестрельного оружия при выходе из кафе днем 4 марта.

«Благовещенским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета... по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», - указали в СК.

Правоохранители задержали подозреваемого в совершении преступления, им оказался местный житель. На месте ЧП находится следственно-оперативная группа, правоохранители устанавливают обстоятельства и мотив преступления.

Ранее внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерина призналась в убийстве экс-чиновника и его супруги, напоминает RT.

