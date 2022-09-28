Подозреваемый в шпионаже арестован в Москве
Задержанный по подозрению в шпионаже отправлен под стражу в российской столице. Решение об аресте вынес во вторник, 27 сентября Лефортовский районный суд Москвы. Об этом сегодня сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе инстанции.
Там уточнили, что арестованного зовут Владислав Кривой. Согласно вменяемой статье Уголовного кодекса ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
В суде отказались раскрыть фабулу дела, поскольку оно имеет гриф «секретно». По данным средств массовой информации, Кривой - гражданин Украины, бывший сотрудник Службы безопасности этой страны.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Федеральная служба безопасности в минувший понедельник задержала консула Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори за шпионаж. Сегодня он вылетел в Москву, откуда будет выдворен из России, поскольку имеет дипломатическую неприкосновенность.
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