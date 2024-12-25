Подозреваемый в поджоге дома в Тверской области арестован

В Тверской области суд арестовал 32-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге, приведшем к гибели четырех человек. Об этом сообщило региональное следственное управление СК РФ.

Пожар произошел вечером в понедельник в Вышнем Волочке. По данным полиции, мужчина, ранее судимый, был задержан по подозрению в поджоге дома, в котором погибли два взрослых и один ребенок. Один пострадавший умер в больнице.