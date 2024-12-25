Подросток задержан по делу о поджоге офиса политической партии в Архангельске

Следственные органы Архангельской области расследуют уголовное дело по факту поджога офиса политической партии в областном центре. В связи с этим задержан 16-летний подросток, который заявил, что действовал по указанию «куратора». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в ночь на 24 декабря, когда в экстренные службы поступило сообщение о возгорании в офисе политической партии на набережной Северной Двины. Пожар был оперативно ликвидирован сотрудниками МЧС.