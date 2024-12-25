Подросток задержан по делу о поджоге офиса политической партии в Архангельске
Следственные органы Архангельской области расследуют уголовное дело по факту поджога офиса политической партии в областном центре. В связи с этим задержан 16-летний подросток, который заявил, что действовал по указанию «куратора». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел в ночь на 24 декабря, когда в экстренные службы поступило сообщение о возгорании в офисе политической партии на набережной Северной Двины. Пожар был оперативно ликвидирован сотрудниками МЧС.
По версии следствия, злоумышленник разбил окно офиса и поджег помещение с использованием легко воспламеняющейся жидкости. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подросток был задержан в течение нескольких часов.
Как выяснилось, он искал подработку в интернете и согласился выполнить поджог за денежное вознаграждение. Однако после выполнения задания он не получил обещанных денег. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства происшествия, включая возможную связь с другими фигурантами дела, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru