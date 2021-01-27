Подозреваемый в нападении на полицейских житель Владивостока пришел с повинной

Житель Владивостока, подозреваемый в нападении на сотрудников правоохранительных органов во время митинга, сдался, передает ТАСС со ссылкой на следственные органы.

Он пришел с повинной. Всего в городе было заведено два дела по факту нападения на сотрудников ОМОН и полиции во время акций протеста. По одному из эпизодов подозреваемый был задержан, поиски второго продолжались.

В США призвали освободить задержанных на акциях протеста в России

Ранее Пресненский суд Москвы арестовал первого обвиняемого в нападении на полицейского 23 января. Мера пресечения избрана на два месяца в отношении Евгения Есенова.

Несогласованные акции за освобождение политика Алексея Навального не вызвали ответных политических шагов со стороны федеральной власти, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в администрации президента.

Собеседник издания пояснил, что численность и состав активистов во время протеста 23 января не сильно отличались от других протестных акций, поэтому не требуют какой-то специфической реакции.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:МитингиВладивосток
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