Подозреваемый в нападении на полицейских житель Владивостока пришел с повинной
Житель Владивостока, подозреваемый в нападении на сотрудников правоохранительных органов во время митинга, сдался, передает ТАСС со ссылкой на следственные органы.
Он пришел с повинной. Всего в городе было заведено два дела по факту нападения на сотрудников ОМОН и полиции во время акций протеста. По одному из эпизодов подозреваемый был задержан, поиски второго продолжались.
Ранее Пресненский суд Москвы арестовал первого обвиняемого в нападении на полицейского 23 января. Мера пресечения избрана на два месяца в отношении Евгения Есенова.
Несогласованные акции за освобождение политика Алексея Навального не вызвали ответных политических шагов со стороны федеральной власти, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в администрации президента.
Собеседник издания пояснил, что численность и состав активистов во время протеста 23 января не сильно отличались от других протестных акций, поэтому не требуют какой-то специфической реакции.
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