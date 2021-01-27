Подозреваемый в нападении на полицейских житель Владивостока пришел с повинной

Житель Владивостока, подозреваемый в нападении на сотрудников правоохранительных органов во время митинга, сдался, передает ТАСС со ссылкой на следственные органы.

Он пришел с повинной. Всего в городе было заведено два дела по факту нападения на сотрудников ОМОН и полиции во время акций протеста. По одному из эпизодов подозреваемый был задержан, поиски второго продолжались.