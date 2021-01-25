В США призвали освободить задержанных на акциях протеста в России

США заявила о требовании освободить задержанного оппозиционера Алексея Навального и всех, кто был задержан на несогласованных митингах в его поддержку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Псаки зачитала заявление российским властям с требованием освободить задержанных, которые, по мнению Белого дома, реализовали свои "универсальные права". Также в заявлении содержался призыв "без условий" освободить Алексея Навального.

МИД РФ рекомендует зарубежным политикам заняться внутренними проблемами своих стран. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что призывы западных политиков выглядят "как под копирку". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков добавил, что российские власти не намерены руководствоваться призывами из-за рубежа в ситуации с Навальным.

Агентство отмечает, что граждане США, недовольные избранием президента США Джо Байдена, проводили акции протеста у здания Конгресса США в Вашингтоне. Против ряда протестующих были возбуждены уголовные дела. Администрация Байдена подвергла критике действия протестующих в американской столице.

