Подозреваемый в домогательствах учитель школы при МГУ уволен

Заподозренный в домогательствах к своим ученикам преподаватель физико-математической школы (СУНЦ) при МГУ уволен. Об этом заявил директор образовательного учреждения, передает РИА Новости.

Ранее выпускники этой элитной школы-интерната для одарённых детей при МГУ сообщили о многолетних домогательствах со стороны учителя физики Сергея Сергеева. Семь бывших учеников рассказали изданию «Проект» о сексуальных действиях в отношении них со стороны преподавателя. Дети на тот момент были несовершеннолетними. По их словам, противозаконные действия преподаватель совершал в школе, у себя дома, а также в походах.