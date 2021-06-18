Подозреваемый в домогательствах учитель школы при МГУ уволен
Заподозренный в домогательствах к своим ученикам преподаватель физико-математической школы (СУНЦ) при МГУ уволен. Об этом заявил директор образовательного учреждения, передает РИА Новости.
Ранее выпускники этой элитной школы-интерната для одарённых детей при МГУ сообщили о многолетних домогательствах со стороны учителя физики Сергея Сергеева. Семь бывших учеников рассказали изданию «Проект» о сексуальных действиях в отношении них со стороны преподавателя. Дети на тот момент были несовершеннолетними. По их словам, противозаконные действия преподаватель совершал в школе, у себя дома, а также в походах.
По данным СМИ, Сергеев — лауреат «множества наград», включая премию Фонда Сороса. Он руководит клубом водного туризма, открыл лабораторию научного творчества ЛАНАТ при школе, которая организует конкурс научных проектов для детей «Шустрик».
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