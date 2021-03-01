Подозреваемых в нападении на музыканта «Машины времени» задержали в Москве

Трое подозреваемых в нападении на музыканта российской группы "Машины времени" Александра Дитковского задержаны в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По словам Волк, данную меру пресечения выбрал Хамовнический районный суд Москвы. Агентство напоминает, что 52-летний трубач получил травмы после инцидента 25 февраля.

Пресс-секретарь коллектива Антон Чернин рассказал о том, что инцидент произошел в районе Комсомольского проспекта на юго-западе столицы. Злоумышленники напали на музыканта на парковке и сломали ему лицевую кость.

Кроме того, неизвестные пытались отнять у пострадавшего деньги. По данным полиции, возбуждены уголовные дела по статьям "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести" и "Побои".

