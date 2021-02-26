Трубача группы «Машина времени» избили в Москве

Трубач Александр Дитковский подвергся нападению в Москве. Об этом сообщил в фейсбуке пресс-атташе «Машины времени» Антон Чернин. Он рассказал, что на артиста напали пятеро человек: они хотели отобрать деньги, завязалась драка.

«Двоих я столкнул лбами, но тут поскользнулся и упал, и они стали меня пинать. Теперь у меня сломана лицевая кость, на той неделе операция, но не волнуйтесь, ничего страшного. Милиция уже приходила и сегодня приедет еще, их ищут. Спасибо всем еще раз! Ваш, Александр Дитковский», - передает слова музыканта Чернин.

Пресс-атташе «Машины времени» в разговоре с НСН отметил, что Александр Дитковский сохраняет бодрость духа, находясь на больничной койке.

Ближайший концерт «Машины Времени» состоится в Москве 20 марта в «Крокус Сити Холле», группа представит новую концертную программу «Мы рядом», а затем отправится в российский тур. Надеемся, что Александр к этому времени уже поправится, и очень ждем его на сцене!

