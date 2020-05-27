Подозреваемые в убийстве шести человек задержаны на Урале

Сотрудники полиции сумели задержать в Оренбургской области группу подозреваемых в убийстве шестерых человек, в том числе малолетнего ребёнка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя министерства внутренних дел Ирину Волк. Речь идёт о трёх эпизодах.

В январе 2018 года в областном центре были убиты бизнесмен и его 7-летний сын, спустя год злоумышленники расправились с директором крупной компании, его супругой и водителем, а в мае 2020 года в дачном доме был убит 54-летний предприниматель.

По делу задержаны пятеро подозреваемых в возрасте от 24 до 29 лет. Трое из них проживали в Оренбурге, двое – в Новосергиевском районе области. Некоторые из них уже сознались в содеянном. Дело ведут совместно МВД и Следственный комитет.



