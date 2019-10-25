Подозреваемому в шпионаже американцу продлен арест в РФ на два месяца
Американец, обвиняемый в шпионаже в России, до конца текущего года останется в российской тюрьме. Об этом пишет The New York Times, передает Североамериканское бюро НСН.
49-летний Уилан уже десять месяцев находится в заключении в РФ. «Россия думала, что они поймали Джеймса Бонда при исполнении шпионской миссии, в действительности они похитили господина Бина в отпуске», - приводит его слова The Guardian.
О задержании Уилана в Москве Федеральная служба безопасности РФ объявила в конце прошлого года. Отмечалось, что он приехал в РФ в декабре 2018 года на свадьбу к другу. Позже выяснилось, что помимо американского гражданство, у него есть паспорт гражданина Великобритании, Канады и Ирландии.
В конце августа НСН сообщала, что Уилану стало плохо на заседании суда.
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