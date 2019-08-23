Подозреваемому шпиону Уилану стало плохо в суде

Полу Уилану, обвиняемому в шпионской деятельности против России, стало плохо на заседании суда. Судья объявила перерыв, чтобы вызвать медиков сообщает ТАСС. Как отмечает RT, Лефортовский районный суд российской столицы сегодня рассматривает ходатайство следствия о продлении ареста Уилану.

Сразу по прибытии в зал заседаний обвиняемый пожаловался на плохое самочувствие. «Они толкают меня, даже несмотря на то, что у меня проблемы со здоровьем», — цитирует Газета.ру Уилана. Он также посетовал на непрофесссионализм переводчика. По словам обвиняемого, тот не понимает его, несмотря на то, что Уилан владеет британским, канадским и американским диалектами англйского языка.

В мае срок ареста Пола Уилана был продлён до 29 августа. В конце июня посольство США направляло ноту протеста в МИД РФ в связи с якобы «ненадлежащим обращением» с ним в следственном изоляторе. 48-летний Уилан имеет гражданство сразу четырёх государств - США, Великобритании, Канады и Ирландии.

