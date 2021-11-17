СМИ: задержанный по подозрению в педофилии депутат Самсонов объявил голодовку

Адвокат Наталья Касилова, представляющая интересы депутата Законодательного собрания Приморского края от КПРФ Артёма Самсонова, заявила, что её клиент объявил голодовку, сообщает портал VL.ru.

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По её словам, парламентарий, задержанный по подозрению в педофилии, объявил об этом знак прямо в следственном отделе. Касилова добавила, что таким образом Самсонов решил выразить несогласие со следственными действиями. При этом депутат своей вины не признаёт и готов подтвердить невиновность на полиграфе, сообщает РИА ФАН.

Ранее второй секретарь Приморского краевого отделения КПРФ Евгений Ляшенко заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что задержание Самсонова связано с прошедшими 19 сентября выборами и являются актом устрашения против КПРФ.

Депутат Самсонов был задержан 17 ноября. По версии следствия, два года назад на базе отдыха во Владивостоке он показал 11-летнему ребёнку сексуальную игрушку и объяснил, как она используется.

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ТЕГИ:ЗадержаниеПедофилияГолодовкаДепутат
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