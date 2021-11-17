СМИ: задержанный по подозрению в педофилии депутат Самсонов объявил голодовку
Адвокат Наталья Касилова, представляющая интересы депутата Законодательного собрания Приморского края от КПРФ Артёма Самсонова, заявила, что её клиент объявил голодовку, сообщает портал VL.ru.
По её словам, парламентарий, задержанный по подозрению в педофилии, объявил об этом знак прямо в следственном отделе. Касилова добавила, что таким образом Самсонов решил выразить несогласие со следственными действиями. При этом депутат своей вины не признаёт и готов подтвердить невиновность на полиграфе, сообщает РИА ФАН.
Ранее второй секретарь Приморского краевого отделения КПРФ Евгений Ляшенко заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что задержание Самсонова связано с прошедшими 19 сентября выборами и являются актом устрашения против КПРФ.
Депутат Самсонов был задержан 17 ноября. По версии следствия, два года назад на базе отдыха во Владивостоке он показал 11-летнему ребёнку сексуальную игрушку и объяснил, как она используется.
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