Подозреваемого в мошенничестве адвоката Маршани отправили под домашний арест

Адвоката Тимура Маршани отправили под домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-секретарь Кунцевского суда Москвы Оксана Бабалян.

В Москве известного адвоката задержали по делу о мошенничестве

«В отношении Маршани Тимура Захаровича избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 17 дней, то есть до 31 августа 2021 года», — рассказала Бабалян в беседе с РИА Новости.

Ранее стало известно, что Маршани задержали в Москве по подозрению в особо крупном мошенничестве, напоминает «Свободная пресса». По данным СМИ, летом прошлого года адвокат пообещал клиентке помочь с делом о задолженности за вознаграждение в 20 миллионов рублей. Женщина передала деньги защитнику, однако ее проблема так и не была решена.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr/Joe Gratz
ТЕГИ:МошенничествоАдвокатСудМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры