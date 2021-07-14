Подозреваемого в мошенничестве адвоката Маршани отправили под домашний арест
Адвоката Тимура Маршани отправили под домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-секретарь Кунцевского суда Москвы Оксана Бабалян.
«В отношении Маршани Тимура Захаровича избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 17 дней, то есть до 31 августа 2021 года», — рассказала Бабалян в беседе с РИА Новости.
Ранее стало известно, что Маршани задержали в Москве по подозрению в особо крупном мошенничестве, напоминает «Свободная пресса». По данным СМИ, летом прошлого года адвокат пообещал клиентке помочь с делом о задолженности за вознаграждение в 20 миллионов рублей. Женщина передала деньги защитнику, однако ее проблема так и не была решена.
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