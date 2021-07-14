Подозреваемого в мошенничестве адвоката Маршани отправили под домашний арест

«В отношении Маршани Тимура Захаровича избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 17 дней, то есть до 31 августа 2021 года», — рассказала Бабалян в беседе с РИА Новости.

Ранее стало известно, что Маршани задержали в Москве по подозрению в особо крупном мошенничестве, напоминает «Свободная пресса». По данным СМИ, летом прошлого года адвокат пообещал клиентке помочь с делом о задолженности за вознаграждение в 20 миллионов рублей. Женщина передала деньги защитнику, однако ее проблема так и не была решена.

