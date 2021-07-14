В Москве известного адвоката задержали по делу о мошенничестве

Известного адвоката Тимура Маршани задержали в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный Кунцевский суд.



Дело в отношении защитника зарегистрировано на сайте судов общей юрисдикции Москвы, отмечает РЕН ТВ. В ближайшее время Маршани изберут меру пресечения.

«В суд поступило ходатайство следствия о его домашнем аресте», — сообщили в суде.

По данным Telegram-канала Baza, летом 2020 года защитник пообещал москвичке помочь с делом о задолженности за вознаграждение в 20 миллионов рублей. Клиентка передала деньги адвокату, однако ее проблема так и не была решена. Во время слушания дела женщина заявила судье, что якобы суду «заплатили за правильное решение». Позже судья передала эти данные сотрудникам ФСБ.

