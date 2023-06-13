Вассерман: Китайский бренд «EBLAN» изменит название в случае прихода в Россию
Анатолий Вассерман на фоне возможного появления звучного китайского бренда в России вспомнил проблему «Жигулей» на западном рынке.
Китайский бренд «EBLAN» вряд ли будет продаваться на российском рынке под оригинальным названием, и придумает себе «экспортный» бренд, заявил НСН депутат Анатолий Вассерман.
Ранее СМИ сообщили о планах китайских производителей обуви представить на российском рынке бренд одежды под названием «EBLAN». Компания якобы уже объявила о выходе на отечественные прилавки, а пиарщики бренда уверены, что марка будет иметь огромный спрос среди покупателей.
«Подобные проблемы возникают довольно часто при переходах между языками, и, в общем, известно, как их решают. Например, в свое время был начальник в народно-освободительной армии Китая, который в нашей речи называется Пэн Дэхуай. Вы, наверное, догадываетесь, что в оригинале его звали чуть-чуть короче», - сказал Вассерман.
Он поведал историю «Жигулей» в советские времена, когда отечественный автомобильный флагман был вынужден сменить свое название для западного рынка из-за незвучного для иностранцев имени.
«Фирмы иногда нужно подталкивать на смену бренда. Приведу пример Lada. Первоначально, когда строили Волжский автозавод, министерство автомобильной промышленности решило назвать его продукцию «Жигули» по близлежащим горам. Когда оказалось, что автомобиль имеет экспортный потенциал, автомобиль пошел не только на наш внутренний рынок. Оказалось, что на многих языках слово «Жигули» созвучно с чем-нибудь неприятным или даже непристойным. Например, с европейским термином «жиголо» - раньше они были наемными партнерами по танцам, но постепенно стали оказывать другие услуги. Или с «джибули», что в переводе с арабского что-то вроде «уродливый» или «дурной». Так появилась торговая марка Lada», - рассказал депутат.
Собеседник уверен, что если китайский производитель обуви и окажется в России, то под другим названием.
«Чаще всего фирмы совершенно самостоятельно занимаются переименованиями. Скорее всего, и эта фирма тоже самостоятельно переименуется, хотя я, конечно, не исключаю, что придется нашим торговым партнерам этой фирмы намекнуть ей на то, что торговую марку желательно отредактировать. Но в любом случае, ничего чрезвычайного я не предвижу. Разберутся», - подытожил Вассерман.
Ранее он рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о шутниках в стенах Госдумы.
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