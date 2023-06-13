Вассерман: Китайский бренд «EBLAN» изменит название в случае прихода в Россию

Китайский бренд «EBLAN» вряд ли будет продаваться на российском рынке под оригинальным названием, и придумает себе «экспортный» бренд, заявил НСН депутат Анатолий Вассерман.

Ранее СМИ сообщили о планах китайских производителей обуви представить на российском рынке бренд одежды под названием «EBLAN». Компания якобы уже объявила о выходе на отечественные прилавки, а пиарщики бренда уверены, что марка будет иметь огромный спрос среди покупателей.