Без шансов? Омбудсмен раскритиковала закон об изъятии детей из семьи

«Безусловно, нас этот проект смущает. У нас есть сразу несколько вопросов. Люди на практике сталкиваются с тем, что в основном случаи изъятия детей происходят по ночам. У нас что, суды будут работать по ночам? А если нет решения суда, а ребенок находится в опасности? Мы не знаем, что с ним будет до утра. Кто будет гарантировать ему безопасность в течение ночи?», - задалась вопросом детский омбудсмен.

Она также рассказала, что сейчас процедура изъятия дает родителям шанс исправиться.

«Идет сигнал, приезжает полиция, в основном в ночное время, когда неблагополучные семьи ведут себя неподобающим образом, вызывая внимание соседей. И тогда принимается решение о временном перемещении детей в социально-реабилитационный центр. Это дает время семье прийти в себя, одуматься, протрезветь, убрать квартиру, наладить быт. Родители должны доказать, что они хотят реально воспитывать детей и готовы нести за них ответственность. Сейчас же времени на это вообще не останется», - отметила Мишонова.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила категорически против практики насильственного изъятия детей из семьи. По ее мнению, взамен изъятия должна быть профилактика социального сиротства. В частности, органы опеки должны быстро реагировать на сложности, возникающие у семей – помогать с трудоустройством, жильём и обеспечением бесплатными лекарствами.

