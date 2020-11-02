Без шансов? Омбудсмен раскритиковала закон об изъятии детей из семьи
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области заявила в эфире НСН, что новый закон не дает родителям времени не исправление.
Госдума до конца года может принять законопроект, разрешающий изымать детей из семьи по ускоренному решению суда в течение 24 часов, если существует угроза их жизни и здоровью, пишут СМИ. Однако некоторые депутаты посчитали слишком быстрое изъятие детей избыточным. По их мнению, судам может не хватить 24 часов для установления виновных, так как ситуации бывают запутанными.
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в эфире НСН раскритиковала проект закона и заявила, что он требует доработки.
«Безусловно, нас этот проект смущает. У нас есть сразу несколько вопросов. Люди на практике сталкиваются с тем, что в основном случаи изъятия детей происходят по ночам. У нас что, суды будут работать по ночам? А если нет решения суда, а ребенок находится в опасности? Мы не знаем, что с ним будет до утра. Кто будет гарантировать ему безопасность в течение ночи?», - задалась вопросом детский омбудсмен.
Она также рассказала, что сейчас процедура изъятия дает родителям шанс исправиться.
«Идет сигнал, приезжает полиция, в основном в ночное время, когда неблагополучные семьи ведут себя неподобающим образом, вызывая внимание соседей. И тогда принимается решение о временном перемещении детей в социально-реабилитационный центр. Это дает время семье прийти в себя, одуматься, протрезветь, убрать квартиру, наладить быт. Родители должны доказать, что они хотят реально воспитывать детей и готовы нести за них ответственность. Сейчас же времени на это вообще не останется», - отметила Мишонова.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила категорически против практики насильственного изъятия детей из семьи. По ее мнению, взамен изъятия должна быть профилактика социального сиротства. В частности, органы опеки должны быстро реагировать на сложности, возникающие у семей – помогать с трудоустройством, жильём и обеспечением бесплатными лекарствами.
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