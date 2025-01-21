Иркутские врачи спасли подростка, у которого в груди взорвался фейерверк
Врачи в Иркутске прооперировали подростка, у которого в груди взорвался фейерверк в новогоднюю ночь, сообщило ИА AngarskMedia со ссылкой на пресс-службу Ивано-Матренинской детской клинической больницы.
По рассказам очевидцев, юноша с друзьями установили пиротехнику не на открытом пространстве, а в какую-то трубу. После того, как они его подожгли и стали убегать, пострадавший почувствовал сильную боль в груди и упал.
Хирург Сергей Мороз отметил, что считает, что это был фейерверк из тех, что взрываются на высоте, поэтому заряд был очень сильный и мгновенно пробил и куртку, и кожу, а взорвался уже внутри, что и привело к такой травме.
Мальчика успешно прооперировали, он уже выписан из больницы.
Ранее стало известно, что пожары в Калифорнии могли начаться из-за использования фейерверков в новогоднюю ночь, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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