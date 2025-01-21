Иркутские врачи спасли подростка, у которого в груди взорвался фейерверк

Врачи в Иркутске прооперировали подростка, у которого в груди взорвался фейерверк в новогоднюю ночь, сообщило ИА AngarskMedia со ссылкой на пресс-службу Ивано-Матренинской детской клинической больницы.

По рассказам очевидцев, юноша с друзьями установили пиротехнику не на открытом пространстве, а в какую-то трубу. После того, как они его подожгли и стали убегать, пострадавший почувствовал сильную боль в груди и упал.