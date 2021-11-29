Путин продлил до 2025 года приостановки выплат по советским вкладам
Президент России Владимир Путин продлил до 2025 года приостановки выплаты компенсаций по вкладам, помещенным в Сбербанк до 20 июня 1991 года. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
Законопроект ранее внесло в Госдуму правительство РФ, документ сопутствует проекту федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.
Согласно закону о гарантии восстановления и обеспечения сохранности сбережений, помещенных во вклады Сбербанка РФ до 20 июня 1991 года, по договорам личного страхования и в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР до 1 января 1992 года, восстановление должно осуществляться переводом сбережений в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля.
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