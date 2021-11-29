Путин продлил до 2025 года приостановки выплат по советским вкладам

Президент России Владимир Путин продлил до 2025 года приостановки выплаты компенсаций по вкладам, помещенным в Сбербанк до 20 июня 1991 года. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Законопроект ранее внесло в Госдуму правительство РФ, документ сопутствует проекту федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.