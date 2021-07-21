Подмосковные медики получили сертификаты на льготную ипотеку

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил подмосковным медикам сертификаты о социальной ипотеке, сообщила пресс-служба губернатора.

Глава региона отметил, что представителям такой «морально тяжелой профессии» важно иметь надежный тыл и уютный дом

«Людям, которые работают на государство – а это самые востребованные специалисты: медики, педагоги, ученые – иногда бывает сложно купить жилье в столичном регионе. Мы стараемся помогать, поддерживать в решении квартирного вопроса», - отметил Воробьев.

Программа социальной ипотеки действует в области уже шесть лет. По ней жилье уже приобрели почти две тысячи граждан, из которых почти половина – медицинские работники.

В среду 21 июля сертификаты о вакцинации получили 11 медиков, в числе которых фельдшер скорой медицинской помощи ГКУЗ МО «Территориальный центр медицины катастроф» Максим Бусарев. Он рассказал, что собрал документы за 4 месяца. «Из-за ковидных ограничений запрос шел очень долго, тем не менее, мне удалось все собрать», - приводит слова Бусарева Радио 1.

Программа «Социальная ипотека», которая действует в Московской области с 2016 года. В этом году по ней ожидается выдача 361 сертификата для граждан РФ, работающих в Подмосковье.

