Подмосковные коммунальщики приведены в режим повышенной готовности

Для предотвращения последствий урагана приведены в готовность 3,7 тысячи единиц спецтехники и больше 10 тысяч человек. В случае аварийных ситуаций жителям Подмосковья следует обращаться в муниципальную единую диспетчерскую службу.

В «Мособлэнерго» введен режим повышенной готовности. Сообщить об отключениях электроэнергии и повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному номеру телефона: 8-495-99-500-99.

Напомним, сильный ветер в Москве стал причиной падения десятков деревьев, в результате чего были повреждены несколько автомобилей.

