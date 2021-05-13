Подмосковные коммунальщики приведены в режим повышенной готовности
927 бригад коммунальных служб Подмосковья перевели в режим повышенной готовности в связи с непогодой, сообщает телеканал «360».
Для предотвращения последствий урагана приведены в готовность 3,7 тысячи единиц спецтехники и больше 10 тысяч человек. В случае аварийных ситуаций жителям Подмосковья следует обращаться в муниципальную единую диспетчерскую службу.
В «Мособлэнерго» введен режим повышенной готовности. Сообщить об отключениях электроэнергии и повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному номеру телефона: 8-495-99-500-99.
Напомним, сильный ветер в Москве стал причиной падения десятков деревьев, в результате чего были повреждены несколько автомобилей.
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