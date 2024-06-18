Путин утвердил приоритетные направления научного-технологического развития

В тексте документа указывается необходимость выполнить комплекс мероприятий в течение шести месяцев для обеспечения единства в применении приоритетных направлений научно-технологического развития и перечня ключевых наукоемких технологий в рамках государственной политики в этой области, включая внесение соответствующих изменений в законодательство России.

Указ вступает в силу со дня его подписания, 18 июня 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

