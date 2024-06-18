Путин утвердил приоритетные направления научного-технологического развития
Президент России Владимир Путин утвердил ключевые направления научно-технологического развития и перечень важнейших технологий, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Правительству России дано задание определить за три месяца объем финансирования и процедуру внедрения технологий в экономику, включая ускоренное выполнение национальных проектов, направленных на достижение технологического лидерства.
В тексте документа указывается необходимость выполнить комплекс мероприятий в течение шести месяцев для обеспечения единства в применении приоритетных направлений научно-технологического развития и перечня ключевых наукоемких технологий в рамках государственной политики в этой области, включая внесение соответствующих изменений в законодательство России.
Указ вступает в силу со дня его подписания, 18 июня 2024 года, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пентагон подтвердил, что ВСУ запрещено бить ракетами ATACMS вглубь России
- Индексация пенсий в 2025 году пройдет одинаково для всех пенсионеров
- Умер актер из «Голодных игр» Дональд Сазерленд
- Футболист Тикнизян отказался перейти из «Локомотива» в «Зенит»
- В России арестовали главу и административного директора «WorldSkills Russia»
- Путин заявил, что НАТО переезжает в Азию
- Госдума приняла в первом чтении проект о выплатах для работающих родителей
- Президент Таджикистана подписал закон о запрете ношения хиджаба
- Путин заявил об агрессии Киева против Донбасса до их вхождения в состав России
- На Украине объявили в розыск российских бизнесменов Ротенбергов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru