Подмосковной пенсионерке удалили 45-килограммовую опухоль
20 марта 202315:46
Хирурги подольской больницы удалили пенсионерке 45-килограммовую опухоль, об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
62-летняя женщина пожаловалась на непроходимость кишечника и мочевыводящих путей. В ходе обследовнаия врачи заметили огромное новообразование, которое развилось из яичника.
Пенсионерка призналась, что боялась идти в больницу и решила лечиться народными методами. Хирургам потребовались полтора часа, чтобы удалить доброкачественную опухоль.
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20 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru