Подмосковной пенсионерке удалили 45-килограммовую опухоль

Хирурги подольской больницы удалили пенсионерке 45-килограммовую опухоль, об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.

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62-летняя женщина пожаловалась на непроходимость кишечника и мочевыводящих путей. В ходе обследовнаия врачи заметили огромное новообразование, которое развилось из яичника.

Пенсионерка призналась, что боялась идти в больницу и решила лечиться народными методами. Хирургам потребовались полтора часа, чтобы удалить доброкачественную опухоль.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:ЗдоровьеПодмосковье

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