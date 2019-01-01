Общество

Подмосковная семья с 14 детьми получит новое жилье

4 июля20:49

Многодетная семья Голубевых из Люберец, воспитывающая 14 детей, сможет купить жилье побольше: супруги получили сертификат на приобретение новой квартиры.

Как сообщает телеканал «360», семья получила жилищную субсидию в размере 7,4 миллиона рублей. Ее рассчитали исходя из количества членов семьи и предельной стоимости квадратного метра.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО:
ТЕГИ:Подмосковье