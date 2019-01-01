Общество
Как сообщает телеканал «360», семья получила жилищную субсидию в размере 7,4 миллиона рублей. Ее рассчитали исходя из количества членов семьи и предельной стоимости квадратного метра.
Подмосковная семья с 14 детьми получит новое жилье
4 июля20:49
Многодетная семья Голубевых из Люберец, воспитывающая 14 детей, сможет купить жилье побольше: супруги получили сертификат на приобретение новой квартиры.
Как сообщает телеканал «360», семья получила жилищную субсидию в размере 7,4 миллиона рублей. Ее рассчитали исходя из количества членов семьи и предельной стоимости квадратного метра.
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ТЕГИ:Подмосковье