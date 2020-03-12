Подмосковье ввело режим повышенной готовности из-за коронавируса

Режим повышенной готовности вводится в действие в Московской области с пятницы, 13 марта в качестве профилактической меры в связи с ситуацией по коронавирусу. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев.

С завтрашнего дня, в частности, запрещено проводить спортивные, публичные, зрелищные и другие массовые мероприятия, число участников которых превышает пять тысяч человек, сообщает сайт «Подмосковье сегодня». Ранее аналогичный запрет ввели власти столицы.