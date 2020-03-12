Подмосковье ввело режим повышенной готовности из-за коронавируса
Режим повышенной готовности вводится в действие в Московской области с пятницы, 13 марта в качестве профилактической меры в связи с ситуацией по коронавирусу. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев.
С завтрашнего дня, в частности, запрещено проводить спортивные, публичные, зрелищные и другие массовые мероприятия, число участников которых превышает пять тысяч человек, сообщает сайт «Подмосковье сегодня». Ранее аналогичный запрет ввели власти столицы.
Кроме того, работодателям предписано оказывать помощь сотрудникам в соблюдении режима самоизоляции на дому в течение двух недель в случае возвращения из стран с повышенным риском заражения Kovid-19.
В первую очередь речь идёт о Китае, Южной Корее, Италии, Франции. Рекомендовано перевести сотрудников на дистанционную работу из дома.
Министерству здравоохранения Подмосковья поручено привести медучреждения в полную готовность и обеспечить их необходимыми медикаментами.
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