Подмосковье вошло в десятку самых читающих регионов России

Московская область попала в топ-10 самых читающих регионов страны. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минкультуры. Там подчеркнули, что в регионе действуют 967 библиотек. В начале года общее число зарегистрированных в них читателей превысило 1,75 миллиона человек. В 2018-ом библиотеки провели 125 тысяч мероприятий. Их участниками стали 13 миллионов человек, отмечает сайт «Подмосковье Сегодня».

О том, что Подмосковье вошло в топ-10 рейтинга стало известно итогам пятого ежегодного всероссийского конкурса «Самый читающий регион». В нем приняли участие 85 субъектов. В результате Московской области досталось шестое место.