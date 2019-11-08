Подмосковье вошло в десятку самых читающих регионов России
Московская область попала в топ-10 самых читающих регионов страны. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минкультуры. Там подчеркнули, что в регионе действуют 967 библиотек. В начале года общее число зарегистрированных в них читателей превысило 1,75 миллиона человек. В 2018-ом библиотеки провели 125 тысяч мероприятий. Их участниками стали 13 миллионов человек, отмечает сайт «Подмосковье Сегодня».
О том, что Подмосковье вошло в топ-10 рейтинга стало известно итогам пятого ежегодного всероссийского конкурса «Самый читающий регион». В нем приняли участие 85 субъектов. В результате Московской области досталось шестое место.
Кстати, ранее НСН писала, что самым востребованным произведением в библиотеках Московской области является роман Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза». Именно эта книга возглавила рейтинг, который был составлен на основе опроса, проведённого среди сотрудников 20 подмосковных библиотек.
На второй строчке рейтинга оказались сразу два произведения Дины Рубиной: «Русская канарейка» и «Наполеонов обоз». Замыкает тройку лидеров роман Алексея Иванова «Тобол».
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