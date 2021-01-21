В Подмосковье привились от COVID более 40 тыс. человек

В Подмосковье прививки от коронавируса получили более 40 тысяч жителей области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире «Россия 24», передает ТАСС.

По словам Воробьева, привившиеся жители региона получат электронные сертификаты в формате QR-кода о прохождении вакцинации. Он добавил, что со следующий недели заработает ресурс, который будет направлять уведомления о дате и времени второй прививки.

Глава региона также отметил, что в Подмосковье на 30% снизилось число положительных результатов ПЦР-тестов при таком же числе тестирования - около 37 тысяч в день. В связи с этим в регионе с 25 января планируется сворачивать койки для пациентов с COVID по 2,5 тысяч в день. В настоящий момент в регионе около 19 тысяч коечных мест.

