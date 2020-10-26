Подмосковье развернёт ещё 18 тысяч коронавирусных коек
Власти Московской области готовы развернуть до середины будущего месяца 18 тысяч дополнительных коек для больных COVID-19. Это подтвердил глава региона Андрей Воробьёв.
Вместе с тем, он подчеркнул, что новые места в клиниках мало что значат без специалистов – медиков и соответствующего оборудования. Губернатор поставил задачу закрыть полностью потребность во врачебных кадрах.
Воробьёв обратил внимание на необходимость полного обеспечения врачей и гарантии поддержки при возникновении любых вопросов, сообщает «Радио 1». Кроме того, Воробьёв призвал власти на местах максимально включиться в борьбу с пандемией для спасения и сохранении жизней граждан.
Ранее глава региона привёл статистику, согласно которой от 40 до 45% пациентов с коронавирусом в Подмосковье подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, и получают кислородную поддержку. В целом, речь идёт о 4 тысячах пациентов.
Подмосковье находится на втором месте после столицы РФ по числу инфицированных коронавирусом в стране. Всего выявлено 84 247 случаев заболевания, выздоровели 62 697 человек, умерли 1 549.
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