Подключить все школы РФ к интернету до конца года обещают в правительстве
Интернет появится по всех российских школах уже до конца текущего года. Такие сроки назвал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко на совещании по вопросу подключения отечественных средних учебных заведений к глобальной сети по высокоскоростному доступу.
Как уточнил вице-премьер, все оставшиеся 10 733 школы, которые ещё не охвачены высокоскоростным интернетом, получат к нему доступ максимум до конца декабря, передает ТАСС. Это одна из ключевых задач по цифровой трансформации России. Работа в этом направлении идет в рамках национального проекта «Цифровая экономика» с 2019 года.
Ранее Чернышенко сообщил, что в небольших населённых пунктах в этом году будет установлено более тысячи базовых станций для обеспечения интернетом. По словам вице-премьера, устранение цифрового неравенства в стране стало приоритетом. К 2030 году им должно быть обеспечено всё население России, включая самые удалённые территории.
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