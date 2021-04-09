Подключить все школы РФ к интернету до конца года обещают в правительстве

Как уточнил вице-премьер, все оставшиеся 10 733 школы, которые ещё не охвачены высокоскоростным интернетом, получат к нему доступ максимум до конца декабря, передает ТАСС. Это одна из ключевых задач по цифровой трансформации России. Работа в этом направлении идет в рамках национального проекта «Цифровая экономика» с 2019 года.

Ранее Чернышенко сообщил, что в небольших населённых пунктах в этом году будет установлено более тысячи базовых станций для обеспечения интернетом. По словам вице-премьера, устранение цифрового неравенства в стране стало приоритетом. К 2030 году им должно быть обеспечено всё население России, включая самые удалённые территории.

