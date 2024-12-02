Подготовить запасников: Соболев объяснил смысл создания мобилизационных резервов

Большинство находящихся в запасе граждан не имеют военно-учетной специальности, создание мобилизационных резервов как раз и подразумевает помощь в ее получении, о новой мобилизации речь не идет. Об этом НСН заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев.

Соболев ранее призвал «создавать мобилизационные резервы» из-за планов Запада воевать с Россией, сообщила радиостанция «Говорит Москва». Генерал пояснил, что о дополнительной мобилизации речь не идет.