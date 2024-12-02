Подготовить запасников: Соболев объяснил смысл создания мобилизационных резервов
Создание мобилизационных резервов не предполагает новой мобилизации — в России достаточно военнослужащих по контракту, сказал НСН Виктор Соболев.
Большинство находящихся в запасе граждан не имеют военно-учетной специальности, создание мобилизационных резервов как раз и подразумевает помощь в ее получении, о новой мобилизации речь не идет. Об этом НСН заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев.
Соболев ранее призвал «создавать мобилизационные резервы» из-за планов Запада воевать с Россией, сообщила радиостанция «Говорит Москва». Генерал пояснил, что о дополнительной мобилизации речь не идет.
«Речь о том, что люди, которые находятся в запасе, должны иметь военно-учетную специальность. А у нас в запасе большинство необученных, их нужно готовить. Для этого нужны организации — ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту. — Прим. НСН), учебные центры в вузах, которые бы готовили людей по военно-учетной специальности, чтобы в случае необходимости человек мог встать в строй и понимать, кем он будет. Ни о какой мобилизации речи нет, тем более, что военкоматы выполняют план по набору военнослужащих по контракту на добровольной основе», — сказал Соболев.
Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил, что вопросами бронирования от мобилизации будут заниматься исключительно федеральные ведомства и Минобороны России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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