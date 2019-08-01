Подгоняют под указы Путина. Академик объяснил рост смертности от ВИЧ
Руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом академик РАН рассказал в эфире НСН, что реальная смертность от ВИЧ в России выше официальной.
В 2018 году от ВИЧ-инфекции в России умерло более 20 тысяч человек. ВИЧ стал главной причиной смертности молодых людей трудоспособного возраста, обогнав даже онкологические заболевания. Более 76 процентов умерших от ВИЧ в прошлом году были в возрасте от 18 до 44 лет.
Руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом академик РАН Вадим Покровский заявил НСН, что реальные цифры смертности от ВИЧ даже выше.
«Чаще всего заражаются люди в возрасте от 30 до 40 лет. Естественно, в этой группе, можно ожидать повышения смертности, потому что если человек не получает лечения, половина умирает в течение десяти лет после заражения – на 35-45 лет приходится пик смертности. Количество новых случаев (заражений) – 100 тысяч в прошлом году, по нашим данным, умерло 35 тысяч человек», - сказал он.
Собеседник НСН отметил, что официальный рост смертности от заболевания связан и с тем, что ВИЧ в последнее время начали указывать в качестве главной причины смерти человека.
«От самой ВИЧ-инфекции люди, как правило, не умирают. Умирают от присоединившегося заболевания, чаще всего – от туберкулеза. На местах врачи решают, какой диагноз поставить первым: ВИЧ-инфекцию или туберкулез. Фактически человек умер от туберкулеза, но к в развитию туберкулеза и смерти причастна ВИЧ-инфекция. Но так как у нас действовали указы президента по снижению смертности от туберкулеза, то на первом месте ставят диагноз ВИЧ-инфекция. Поэтому у нас смертность от туберкулеза снизилась значительно, а от ВИЧ-инфекции продолжает увеличиваться», - добавил Покровский.
Академик подчеркнул, что рост заболеваемости связан с тем, что программы профилактики в России практически не работают.
«30 лет у нас качественной профилактики ВИЧ-инфекции нет. У нас вся работа, в основном, сводится к обследованию населения, тех, кто уже заразился. Выявим их, диагностируем ВИЧ-инфекцию, и начнем их лечить. Эта стратегия называется "обследуй и лечи". Мы диагностируем тех, кто уже заразился, а акцент надо делать на том, чтобы люди не заражались. Вот эти программы у нас в России практически не проводятся», - сказал Покровский.
Ранее в интервью НСН академик рассказал, что нужно вести разъяснительную работу среди некоторых групп населения: молодежи, наркозависимых и мужчин-гомосексуалистов.
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