Подгоняют под указы Путина. Академик объяснил рост смертности от ВИЧ

Собеседник НСН отметил, что официальный рост смертности от заболевания связан и с тем, что ВИЧ в последнее время начали указывать в качестве главной причины смерти человека.

«От самой ВИЧ-инфекции люди, как правило, не умирают. Умирают от присоединившегося заболевания, чаще всего – от туберкулеза. На местах врачи решают, какой диагноз поставить первым: ВИЧ-инфекцию или туберкулез. Фактически человек умер от туберкулеза, но к в развитию туберкулеза и смерти причастна ВИЧ-инфекция. Но так как у нас действовали указы президента по снижению смертности от туберкулеза, то на первом месте ставят диагноз ВИЧ-инфекция. Поэтому у нас смертность от туберкулеза снизилась значительно, а от ВИЧ-инфекции продолжает увеличиваться», - добавил Покровский.

Академик подчеркнул, что рост заболеваемости связан с тем, что программы профилактики в России практически не работают.

«30 лет у нас качественной профилактики ВИЧ-инфекции нет. У нас вся работа, в основном, сводится к обследованию населения, тех, кто уже заразился. Выявим их, диагностируем ВИЧ-инфекцию, и начнем их лечить. Эта стратегия называется "обследуй и лечи". Мы диагностируем тех, кто уже заразился, а акцент надо делать на том, чтобы люди не заражались. Вот эти программы у нас в России практически не проводятся», - сказал Покровский.

Ранее в интервью НСН академик рассказал, что нужно вести разъяснительную работу среди некоторых групп населения: молодежи, наркозависимых и мужчин-гомосексуалистов.

