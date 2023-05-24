Подъездную дорогу к Гагаринскому и Хамовническому судам откроют до конца года
Подъездная дорога к Гагаринскому и Хамовническому судам откроется в конце года, заявил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
«Строительство объекта ведется за счет города», - уточнил Загрутдинов.
Здание судов имеет два подъезда. Дорога со стороны улицы Карьер уже построена. Загрутдинов отметил, что на дороге будут расположены парковки, прилегающая территория будет благоустроена.
Строительство локальных объектов повышает положительно влияет на транспортную доступность территорий, а также повышает качество городской среды.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минтуризм: цены на отдых в Крыму упали на 25-30 процентов
- Пушилин сообщил о стабилизации обстановки на флангах в районе Артемовска
- Премьер Британии: поддержка Украины будет продолжаться годами
- СМИ: Запасы вооружений Британии истощены после передачи Киеву ракет Storm Shadow
- Глава Минздрава Коми ушел на СВО
- Пушилин заявил, что в Артемовске не осталось мирных жителей
- Конструктор оборонного предприятия в Ростове-на-Дону задержан по делу о госизмене
- Аксенов сообщил о закрытии Крымского моста из-за учений
- Додик: Россия была вынуждена начать спецоперацию
- Квартиру Зеленского в Крыму национализируют
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru