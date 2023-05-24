Подъездную дорогу к Гагаринскому и Хамовническому судам откроют до конца года

Подъездная дорога к Гагаринскому и Хамовническому судам откроется в конце года, заявил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«Строительство объекта ведется за счет города», - уточнил Загрутдинов.

Здание судов имеет два подъезда. Дорога со стороны улицы Карьер уже построена. Загрутдинов отметил, что на дороге будут расположены парковки, прилегающая территория будет благоустроена.

Строительство локальных объектов повышает положительно влияет на транспортную доступность территорий, а также повышает качество городской среды.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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