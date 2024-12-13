Подержанные автомобили в России подорожали впервые за девять месяцев

Уточняется, что б/у автомобили стали дороже на 20 тысяч рублей, при этом они выросли в цене в первые за девять месяцев. Пик стоимости подержанных машин был достигнут в феврале 2024 года — тогда средняя цена на них составила 1,61 млн рублей. Впоследствии их стоимость стабильно снижалась — до 1,45 млн рублей в октябре.

Подорожание эксперты связали с разгоном инфляции, существенным ослаблением курса рубля к доллару и резким повышением утильсбора.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в ноябре 2024 года средняя стоимость нового автомобиля увеличилась на 1% по сравнению с предыдущим месяцем и достигла 3,7 млн рублей.

