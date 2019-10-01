Подельнику Кокорина и Мамаева отказали в УДО

Мамаев, Кокорин, его младший брат и Протасовицкий были задержаны в октябре прошлого года после двух драк, которые они спровоцировали в центре Москвы.

Впоследствии Кокорины были приговорены к полутора годам заключения, а Мамаев, как и Протасовицкий – получили на месяц меньше.

При этом в начале сентября Кокорины и Мамаев получили УДО и вышли из белгородской колонии 17 сентября.

