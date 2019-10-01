Подельнику Кокорина и Мамаева отказали в УДО
Клинцовской городской суд Брянской области отказался освободить условно-досрочно детского тренера Александра Протасовицкого – четвертого фигуранта дела о драках, устроенных в центре Москвы футболистам Павлом Мамаевым и Александром Кокориным.
Заседание проходило в исправительной колонии, в которой отбывает наказание тренер, сообщает АГН Москва. Ранее он был приговорен к одному году и пяти месяцам заключения.
Мамаев, Кокорин, его младший брат и Протасовицкий были задержаны в октябре прошлого года после двух драк, которые они спровоцировали в центре Москвы.
Впоследствии Кокорины были приговорены к полутора годам заключения, а Мамаев, как и Протасовицкий – получили на месяц меньше.
При этом в начале сентября Кокорины и Мамаев получили УДО и вышли из белгородской колонии 17 сентября.
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