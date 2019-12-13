Подарков автолюбителям не будет

Авторы законопроекта об отмене обязательного техосмотра для машин, используемых гражданами в личных целях, указывали, что «это еще один вид поборов». В пояснительных материалах со ссылкой на данные Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ отмечалось, что доля ДТП по причине технических неисправностей транспортных средств составляет менее 4%. Перевесили возражения думского комитета по транспорту, который в отзыве на законопроект предупредил о рисках «роста количества таких ДТП в ближайшие годы по причине старения в регионах парка транспортных средств, принадлежащих физическим лицам».

Техосмотр вечен, как коррупция, - следует из слов главы Движения автомобилистов России. В эфире НСН Виктор Похмелкин обратил внимание на то, что рынок техосмотра оценивается в миллиарды рублей.

«Я давно уже предлагал и настаивал на том, чтобы обязательный техосмотр для частных автовладельцев был отменен. Совершенно очевидно, что он не выполняет никакой роли, кроме фискальной. Операторы техосмотра не несут ответственности за техническое состояние автомобиля. Все равно она на водителе. А в этой ситуации смысла тогда нет в этом никакого. И наоборот, контроль за общественным транспортом, за грузовым транспортом ослаблен. Но я был уверен, что нынешняя Государственная дума и правительство это предложение никогда не реализует по простой причине: отмена техосмотра – это несколько миллиардов рублей. Понятно, что те, кто на этом рынке находятся, они в тесной связи с государственными служащими работают. Есть такой очень мощный коррупционный мотиватор. За всем этим стоят серьезные экономические интересы».

Принцип «платит тот, кто едет» не дает реализовать транспортный налог, отменить который предлагалось еще одним законопроектом. Его авторы указывали также, что транспортный налог малоэффективен, так как его собираемость в среднем составляет 50%, а значит, и затраты на администрирование такого налога весьма высоки. Правда, Счетная палата России приводит другие данные, согласно которым, на начало 2019 года соотношение уплаченных сумм налога к начисленной сумме составляло 88%. Отмена же транспортного налога повлечет выпадающие доходы бюджетов субъектов РФ в размере не менее 160 миллиардов рублей в год, - предупреждала Счетная палата. На то же обстоятельство обращало внимание правительство в своем отрицательном заключении на законопроект: в случае отмены транспортного налога в целях возмещения региональных бюджетных потерь потребуется существенное увеличение ставок акцизов на нефтепродукты, что, в свою очередь, приведет к значительному росту цен практически на все товары, полагает кабмин.

Так что предновогодних подарков от законодателей в этих вопросах автолюбителям ожидать не приходится.

