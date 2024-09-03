Под Вологдой задержаны подозреваемые в убийстве трех человек

В Вологодской области полицейские задержали подозреваемых в убийстве трех и ранении двух человек, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

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Их поймали в поселке Рубцово. Утром 2 сентября на территории земельного участка нашли тела трех человек с признаками насильственной смерти, а также мужчину и женщину, у которых множественные травмы. Пострадавших доставили в больницу.

Следователи завели уголовное дело.

Ранее убившего сверстника подростка приговорили к пяти годам колонии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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