Под Вологдой задержаны подозреваемые в убийстве трех человек
3 сентября 202403:32
В Вологодской области полицейские задержали подозреваемых в убийстве трех и ранении двух человек, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.
Их поймали в поселке Рубцово. Утром 2 сентября на территории земельного участка нашли тела трех человек с признаками насильственной смерти, а также мужчину и женщину, у которых множественные травмы. Пострадавших доставили в больницу.
Следователи завели уголовное дело.
Ранее убившего сверстника подростка приговорили к пяти годам колонии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru