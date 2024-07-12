СМИ: Контрактник убил двоих сослуживцев и сбежал из части в Белгородской области
В военной части в Козинском районе Белгородской области 28-летний рядовой застрелил двоих сослуживцев и сбежал с оружием. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
В материале уточняется, что ЧП произошло в ночь с 11 на 12 июля. Мужчина напал на других военнослужащих, двоих застрелил и еще одного ранил. По предварительной версии, причина инцидента – бытовой конфликт.
Мужчину ищут более десяти часов. В регионе объявлен план «Перехват». По одной из версий, преступник мог пересечь границу и уехать на территорию Украины.
Ранее в Махачкале был объявлен план «Перехват» из-за стрельбы в центре города, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ДНР сотруднику миссии ОБСЕ дали 14 лет колонии за шпионаж
- Дрессировщица погибла после нападения медведя в Санкт-Петербурге
- В Москве облили красной краской посольство Чехии
- Депутат Чаплин разъяснил, как будут индексироваться выплаты работающим пенсионерам
- СМИ: Контрактник убил двоих сослуживцев и сбежал из части в Белгородской области
- «Черноголовка» запустит новый бренд детского питания Gipopo на смену Heinz
- В челябинском Златоусте пешеход погибла в ДТП с двумя трамваями
- СМИ: Еврокомиссия призвала кредиторов не допустить дефолта Украины
- На Кипре зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1
- В Крыму задержали агента спецслужб Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru