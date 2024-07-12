СМИ: Контрактник убил двоих сослуживцев и сбежал из части в Белгородской области

В военной части в Козинском районе Белгородской области 28-летний рядовой застрелил двоих сослуживцев и сбежал с оружием. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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В материале уточняется, что ЧП произошло в ночь с 11 на 12 июля. Мужчина напал на других военнослужащих, двоих застрелил и еще одного ранил. По предварительной версии, причина инцидента – бытовой конфликт.

Мужчину ищут более десяти часов. В регионе объявлен план «Перехват». По одной из версий, преступник мог пересечь границу и уехать на территорию Украины.

Ранее в Махачкале был объявлен план «Перехват» из-за стрельбы в центре города, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ВоеннослужащиеУбийствоБелгород

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