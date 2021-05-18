Под Новгородом найдено массовое захоронение убитых фашистами жителей
Массовое захоронение мирных граждан, убитых фашистами во время оккупации региона в годы Великой Отечественной войны, найдено в окрестностях деревни Вдицко Новгородской области. Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета РФ.
Отмечается, что захоронение ранее неисследованное, среди убитых нацистами были в том числе женщины и дети.
Проведена эксгумация останков более 190 человек, назначены судебно-медицинские экспертизы для определения пола и возраста погибших, а также наличия повреждений, причин и давности наступления смерти, передает RT.
Параллельно следователи поднимут архивы, чтобы выяснить обстоятельства преступлений нацистов в районе деревни Вдицко.
Ранее к годовщине восстания узников Бухенвальда (11 апреля 1945 года) Минобороны РФ обнародовало архивные документы, описывающие военные преступления нацистов на оккупированных территориях, передает Ura.ru.
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