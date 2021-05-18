Под Новгородом найдено массовое захоронение убитых фашистами жителей

Массовое захоронение мирных граждан, убитых фашистами во время оккупации региона в годы Великой Отечественной войны, найдено в окрестностях деревни Вдицко Новгородской области. Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета РФ.

Отмечается, что захоронение ранее неисследованное, среди убитых нацистами были в том числе женщины и дети.