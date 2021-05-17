Песков: возлагать вину на СССР за начало войны - кощунство

Он также отметил, что на правоприменение этого законопроекта еще нужно будет смотреть.

«У нас уже такое упражнение - выражать опасение по правоприменению тех или иных законопроектов, хотя это правоприменение ещё не начиналось», - заявил Песков, отвечая на вопрос о возможных перегибах, к которым может привести такой закон. Журналисты выразили опасения относительно, например, запрета книги Гроссмана «Жизнь и судьба».

Песков посоветовал дождаться правоприменительной практики законопроекта и реагировать уже в случае каких-то перегибов.

Ранее четыре комитета Госдумы дали положительное заключение на документ. В январе рекомендовал депутатам подготовить законопроект, который запретит публичное отождествление роли СССР и фашистской Германии, президент РФ Владимир Путин, сообщает телеканал «360».



