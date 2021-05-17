Песков: возлагать вину на СССР за начало войны - кощунство

В Кремле прокомментировали проект закона о запрете на отождествление роли СССР и Германии во Второй мировой войне.

«Хоть каким-то образом возлагать вину за начало Второй Мировой войны - это кощунство, и теперь это кощунство закреплено в законе», - заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

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Он также отметил, что на правоприменение этого законопроекта еще нужно будет смотреть.

«У нас уже такое упражнение - выражать опасение по правоприменению тех или иных законопроектов, хотя это правоприменение ещё не начиналось», - заявил Песков, отвечая на вопрос о возможных перегибах, к которым может привести такой закон. Журналисты выразили опасения относительно, например, запрета книги Гроссмана «Жизнь и судьба».

Песков посоветовал дождаться правоприменительной практики законопроекта и реагировать уже в случае каких-то перегибов.

Ранее четыре комитета Госдумы дали положительное заключение на документ. В январе рекомендовал депутатам подготовить законопроект, который запретит публичное отождествление роли СССР и фашистской Германии, президент РФ Владимир Путин, сообщает телеканал «360».


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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:Великая Отечественная ВойнаДмитрий Песков
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