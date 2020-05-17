Под Нижним Новгородом образовалась свалка вакцин от гриппа

В лесу в Нижегородской области жители обнаружили свалку препаратов от гриппа. Информацию разместил Telegram-канал издания «Подъем».

На видео сняты десятки коробок с упаковками препарата «Совигрипп» и другими вакцинами.

Минзрав региона начал проверку. По словам глава ведомства Давида Мелик-Гусейнова, устанавливают медорганизацию, в которую поступили препараты – она должна была их утилизировать по особому регламенту. Как заявил министр, соответствующих разрешений Миздрав Нижегородской области не выдавал. Он также отметил, что свалка медикаментов в лесу является нарушением, и пообещал быстро установить виновных.

Ранее российский учёный-вирусолог, главный научный сотрудник в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАН, действительный член РАЕН Феликс Ершов в эфире НСН назвал две компании, которые в приоритетном порядке занимаются разработкой российской вакцины: новосибирский «Вектор» и «Фармстандарт». Ученый также подтвердил рискованные испытания российскими учеными новой вакцины против CОVID-19.

«Вакцина уже на выходе, и уверен, они (разработчики - прим. НСН) ее испытывают и на себе. Так принято у вирусологов, которые уверены в положительном результате разработки», - напомнил эксперт.

