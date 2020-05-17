Под Нижним Новгородом образовалась свалка вакцин от гриппа
В лесу в Нижегородской области жители обнаружили свалку препаратов от гриппа. Информацию разместил Telegram-канал издания «Подъем».
На видео сняты десятки коробок с упаковками препарата «Совигрипп» и другими вакцинами.
Минзрав региона начал проверку. По словам глава ведомства Давида Мелик-Гусейнова, устанавливают медорганизацию, в которую поступили препараты – она должна была их утилизировать по особому регламенту. Как заявил министр, соответствующих разрешений Миздрав Нижегородской области не выдавал. Он также отметил, что свалка медикаментов в лесу является нарушением, и пообещал быстро установить виновных.
Ранее российский учёный-вирусолог, главный научный сотрудник в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАН, действительный член РАЕН Феликс Ершов в эфире НСН назвал две компании, которые в приоритетном порядке занимаются разработкой российской вакцины: новосибирский «Вектор» и «Фармстандарт». Ученый также подтвердил рискованные испытания российскими учеными новой вакцины против CОVID-19.
«Вакцина уже на выходе, и уверен, они (разработчики - прим. НСН) ее испытывают и на себе. Так принято у вирусологов, которые уверены в положительном результате разработки», - напомнил эксперт.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
282 тыс.+9 709 / сут.
Умерли
2 631+94 / сут.
Выздоровели
67 373+4 207 / сут.
- Под Нижним Новгородом образовалась свалка вакцин от гриппа
- Воробьев сообщил подробности о снятии ограничений в Подмосковье
- Заслуженный учитель России раскритиковал упрощение ЕГЭ
- «Пухляш» из клипа Little Big оказался в рейтинге Forbes
- Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали более 200 тысяч человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru